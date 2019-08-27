A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa arenasında gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Kimse rakip olamadı. Galibiyetler peş peşe geldi. Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor...Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya ev sahipliğindeki turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.Şampiyonada dördüncü gün maçları tamamlanmasıyla milliler zirvede yer aldı. Türkiye, 3'te 3 yaparak son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.Sporcularımız maç sonunda büyük sevinç yaşarken kameralara böyle poz verdi.Sultanlar gruptaki 4. maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.