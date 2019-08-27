Kimse rakip olamadı. Galibiyetler peş peşe geldi. Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor...
Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya ev sahipliğindeki turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Şampiyonada dördüncü gün maçları tamamlanmasıyla milliler zirvede yer aldı. Türkiye, 3'te 3 yaparak son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
Sporcularımız maç sonunda büyük sevinç yaşarken kameralara böyle poz verdi.
Sultanlar gruptaki 4. maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.
ulusal.com.tr
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