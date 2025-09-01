Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda müthiş bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya’yı set vermeden geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki yükselişini sürdürüyor. Son 16 turunda Slovenya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-0’lık net skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, blok ve servis performansıyla göz doldurdu.

GÖZLER ŞİMDİ DEV EŞLEŞMEDE 

Bu galibiyetle birlikte Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, güçlü rakip ABD ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.  

