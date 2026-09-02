Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, yarı finale yükselme mücadelesinde Belçika'yı 3-2 ile geçen Almanya ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI DETAYLARI

Tarih: 3 Eylül 2026 Perşembe

Saat: 19.00 (TSİ)

Yayın Kanalı: TRT Spor veya TRT Spor Yıldız (Canlı / Şifresiz)

RAKİP ALMANYA 5 SETLİK MAÇLA GELDİ

Turnuvanın bir diğer çeyrek final eşleşmesinde Almanya, Belçika karşısında nefes kesen bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmayı 3-2'lik (20-25, 25-21, 25-20, 25-27, 15-8) skorla kazanan Alman ekibi, Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu.