Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, yarı finale yükselme mücadelesinde Belçika'yı 3-2 ile geçen Almanya ile karşı karşıya gelecek.
ALMANYA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI DETAYLARI
Tarih: 3 Eylül 2026 Perşembe
Saat: 19.00 (TSİ)
Yayın Kanalı: TRT Spor veya TRT Spor Yıldız (Canlı / Şifresiz)
RAKİP ALMANYA 5 SETLİK MAÇLA GELDİ
Turnuvanın bir diğer çeyrek final eşleşmesinde Almanya, Belçika karşısında nefes kesen bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmayı 3-2'lik (20-25, 25-21, 25-20, 25-27, 15-8) skorla kazanan Alman ekibi, Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu.