Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

 Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, yarı finale yükselme mücadelesinde Belçika'yı 3-2 ile geçen Almanya ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI DETAYLARI

Tarih: 3 Eylül 2026 Perşembe
Saat: 19.00 (TSİ)
Yayın Kanalı: TRT Spor veya TRT Spor Yıldız (Canlı / Şifresiz)

RAKİP ALMANYA 5 SETLİK MAÇLA GELDİ

Turnuvanın bir diğer çeyrek final eşleşmesinde Almanya, Belçika karşısında nefes kesen bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmayı 3-2'lik (20-25, 25-21, 25-20, 25-27, 15-8) skorla kazanan Alman ekibi, Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Kayseri'nin tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyorKayseri'nin tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyorYurt
Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Yurt
voleybol milli takım
Günün Manşetleri
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama
Arif Kocabıyık tutuklandı!
İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon!
Çok Okunanlar
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde
Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı