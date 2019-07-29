Filenin Sultanları Çin yolcusu

2020 Olimpiyatlarına gidecek ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ne sayılı günler kaldı.
A milli Kadın Volaybol Takımımız, 2-4 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek elemeleri aşmayı hedefliyor.
Filenin Sultanları, Çin'e gitmeden önce kameralar karşısındaydı.
Filenin Sultanları, bu yılki olimpiyatlara ev sahipliği yapan Çin, Almanya ve Çekya ile liderlik mücadesi verecek.
Kıtalar arası elemelerden sonra bir sınav daha bekliyor millilerimizi. 2019 CEV Avrupa Şampiyonası...
Zorlu bir maratona başlayacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hedefi, Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle taçlandırarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almak.
ulusal.com.tr
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