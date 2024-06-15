Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu! Türkiye rakibine 3-2 yenildi

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının heyecanı Çin'de oynanan maçlarla devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın üçüncü maçında Çin ile Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, karşılaşmanın ilk setini 25-21'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinden de 25-17'lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü ve dördüncü setini 25-21 ve 25-23'lük skorlarla Çin kazandı ve skor 2-2 oldu.

Maçın galibini belirleyecek karar setini Çin 15-13 üstünlükle tamamladı ve maçı da 3-2 kazandı.

Mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.