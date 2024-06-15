Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu! Türkiye rakibine 3-2 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin ile karşılaştı. Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu! Türkiye rakibine 3-2 yenildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının heyecanı Çin'de oynanan maçlarla devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın üçüncü maçında Çin ile Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, karşılaşmanın ilk setini 25-21'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinden de 25-17'lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, skoru 2-0'a getirdi.

Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu! Türkiye rakibine 3-2 yenildi - Resim : 1

Karşılaşmanın üçüncü ve dördüncü setini 25-21 ve 25-23'lük skorlarla Çin kazandı ve skor 2-2 oldu.

Maçın galibini belirleyecek karar setini Çin 15-13 üstünlükle tamamladı ve maçı da 3-2 kazandı.

Mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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