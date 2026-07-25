Filenin Sultanları finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filenin Sultanları finale yükseldi!
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final müsabakaları, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde yer alan East Asian Games Dome Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye ile organizasyonun ev sahibi Çin'in karşı karşıya geldiği parkede, ay-yıldızlı ekip maçı 3-0 galip tamamladı.

EV SAHİBİNE SET BİLE VERMEDİLER

Karşılaşma boyunca rakibine karşı oyun üstünlüğünü koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı; maçtan 21-25, 15-25 ve 20-25'lik skorlarla ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, ev sahibi takımı hiçbir sette mağlup olmadan geçti.

Milletler Ligi organizasyonunda bugüne kadar 6. kez yarı final maçı oynayan millilerimiz, bu galibiyetle mevcut istatistiklerini de sürdürdü. Alınan bu sonuca göre ay-yıldızlı ekip, Çin karşısında çıktığı son dört resmi müsabakadan da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASI İÇİN SON ENGEL: BREZİLYA

Türkiye'nin final mücadelesindeki rakibi, yarı finalin diğer ayağında belli oldu. İtalya ile karşılaşan Brezilya, rakibini 3-2 mağlup ederek finale yükseldi ve Filenin Sultanları'nın şampiyonluk yolundaki son rakibi oldu. Türkiye ile Brezilya arasındaki kupa karşılaşması, yarın TSİ 14.30'da oynanacak.

Organizasyonun üçüncülük maçında ise yarı finalde kaybeden ekipler karşı karşıya gelecek. İtalya ile ev sahibi Çin arasındaki bronz madalya müsabakası, yarın TSİ 10.30'da başlayacak.

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