Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 devirdi! FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde fırtına gibi esiyorlar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçmeyi başaran ay-yıldızlılar 7. maçında 5. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, 18 Haziran Pazar günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Filenin Sultanları, Hong Kong'daki 2. hafta mücadelelerine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlamıştı. 2. hafta 2. maçında Polonya ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3. maçında ise Kanada ile karşı karşıya geldi.
Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 25-15, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak toplamda 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.
🇹🇷 #FileninSultanları’nın galibiyet pozu! 💪🏻 pic.twitter.com/Ugbf6VgQQM— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) June 16, 2023
Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında voleybolseverlerle buluşacak.
Kaynak: Anadolu AjansıKanada'da Formula 1 rüzgarı esecek Şanlıurfaspor'un şampiyonluk kutlamasında arbede çıtktı Kadın Basketbol Takımı'ndan üzücü haber Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası