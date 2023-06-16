Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 devirdi! FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde fırtına gibi esiyorlar

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Filenin Sultanları, Hong Kong'daki 2. hafta mücadelelerine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlamıştı. 2. hafta 2. maçında Polonya ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3. maçında ise Kanada ile karşı karşıya geldi.

Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 25-15, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak toplamda 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında voleybolseverlerle buluşacak.