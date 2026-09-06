Filenin Sultanları kupa için sahada! Türkiye-İtalya voleybol final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev randevuda Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak. Milyonların ekran başına kilitleneceği dev şampiyonluk maçının başlama saati ve yayın kanalı netleşti.

TÜRKİYE-İTALYA FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun final müsabakasına dair detaylar şöyle:

Tarih: 6 Eylül 2026 Pazar

Saat: 19.00

Salon: İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu

Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve canlı)

ÜST ÜSTE İKİNCİ AVRUPA KUPASI HEDEFİ

Yarı finalde güçlü rakibi Sırbistan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, muhteşem serisini şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istiyor.

2023 yılında kazandığı Avrupa şampiyonluğu unvanını korumak isteyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında seyirci desteğini de arkasına alarak tarihi bir zafere imza atmayı hedefliyor.