Filenin Sultanları Polonya’ya mağlup oldu! Avrupa Şampiyonası’nda son 16’daki rakip belli oldu
2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya karar setinde boyun eğdi. Grubunu dört galibiyetle tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başaran millilerin son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinde Türkiye ile Polonya karşı karşıya geldi.
Azerbaycan'dan Fuad Aghayev ve Bulgaristan'dan Vanya Parvanova'nın yönettiği karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan milli takım, ilk seti 25-15 kazanarak öne geçti.
İlerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyan Polonya, ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-22 alarak durumu 2-1'e taşıdı.
Dördüncü sette toparlanan milliler, 25-16'lık skorla maçı karar setine götürmeyi başardı. Final setinde ise 15-10 üstünlük sağlayan Polonya, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Toplam 129 dakika süren maçta setlerin süreleri sırasıyla 22, 30, 32, 29 ve 16 dakika olarak kaydedildi.
YENİ ROTA AZERBAYCAN MAÇI
A Grubu'ndaki beş maçlık fikstürünü tamamlayan milli takım, aldığı bu sonuca rağmen grupta elde ettiği 4 galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Şampiyonada yoluna devam edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu eleme müsabakasında Azerbaycan ile karşılaşacak.
Parkeye Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve libero Gizem Örge ilk altısıyla çıkan Türkiye'de; ilerleyen bölümlerde Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu ve Cansu Özbay da görev aldı.
Polonya cephesinde ise maça Magdalena Jurcyzk, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrnianska, Maja Koput, Magdalena Stysiak ve Monika Lampkowska başlarken, libero pozisyonunda Justina Lysiak yer aldı. Yedek kulübesinden oyuna dahil olan isimler Sonia Stefanik, Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Anna Obiala, Klaudia Lyduch, Paulina Damaske ve Julia Piasecka oldu.