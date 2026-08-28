Filenin Sultanları Polonya’ya mağlup oldu! Avrupa Şampiyonası’nda son 16’daki rakip belli oldu

YENİ ROTA AZERBAYCAN MAÇI

A Grubu'ndaki beş maçlık fikstürünü tamamlayan milli takım, aldığı bu sonuca rağmen grupta elde ettiği 4 galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Şampiyonada yoluna devam edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu eleme müsabakasında Azerbaycan ile karşılaşacak.