Filenin Sultanları sahneye çıkıyor! 3 Haziran Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son yıllarda kazandığı kupalarla dünya voleyboluna damga vuran Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Brezilya etabında parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin yeni sezondaki ilk ciddi sınavını heyecanla bekleyen milyonlarca sporsever, arama motorlarında karşılaşmanın başlangıç saatini ve yayıncı kuruluş bilgilerini yoğun şekilde sorguluyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI 3 HAZİRAN BUGÜN SAAT 19.00'DA

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geleceği bu kritik müsabaka, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yani bugün gerçekleştirilecek. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanacak olan dev karşılaşmanın başlama düdüğü, Türkiye saati ile (TSİ) tam 19.00'da çalacak. Turnuvaya mutlak galibiyet parolasıyla giriş yapmak ve grup aşamasına moralli başlamak isteyen milliler, ilk resmi sınavlarında önemli bir direnç testi verecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve tüm voleybol camiasının odaklandığı maç için geri sayım sürerken, milli takım taraftarlarının ekran başındaki heyecanı da giderek artıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR

Milletler Ligi'ndeki bu heyecan dolu açılış mücadelesini canlı takip etmek isteyen sporseverler için ekran seçenekleri ve platform detayları netleşti. Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı, Türkiye'de şifreli yayın hakları kapsamında canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından sporseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından geniş ekranda izlemek isteyen futbol ve voleybol tutkunları S Sport kanalı üzerinden yayına erişebilecekler.

Mücadeleyi dijital platformlar üzerinden taşınabilir cihazlarla takip etmeyi tercih eden kullanıcılar ise S Sport Plus uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla maçı canlı olarak izleyebilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon (Smart TV) desteği sunan dijital altyapı sayesinde voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın VNL 2026 yolculuğundaki ilk adımı diledikleri her yerden kesintisiz bir şekilde takip etme fırsatı yakalayacak. Grup etabındaki 12 maçın ardından ilk 8 sırada yer alarak finallere kalmayı hedefleyen millilerimize, tüm Türkiye tek yürek olarak başarılar diliyor.