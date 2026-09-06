Filenin Sultanları tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filenin Sultanları tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
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İstanbul’un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan İtalya, ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. Filenin Sultanları etkili oyunuyla ikinci seti 25-22’lik skorla kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti 25-12 önde tamamlayan İtalya, setlerde tekrar öne geçti. Dördüncü sette üstünlüğü eline alan ay-yıldızlılar, etkili olduğu bölümü 25-21 kazandı ve maçı karar setine götürdü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU 

Karar setinde kontrolü bırakmayan Daniele Santarelli yönetimindeki Milli Takım, seti 15-10, maçı da 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

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