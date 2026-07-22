Filenin Sultanları VNL finalleri için Makao'da! Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri heyecanı başlıyor. Dev organizasyon, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.
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Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yer alan East Asian Games Dome'da sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin - ABD eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
MİLLİ TAKIM'IN 2018'DEN BU YANA VNL DERECELERİ
2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde aralıksız yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçmiş yıllardaki dereceleri şu şekilde:
2018: İkincilik
2019: Dördüncülük
2020: Pandemi sebebiyle yapılmadı
2021: Üçüncülük
2022: Dördüncülük
2023: Şampiyon
2024: Altıncılık
2025: Altıncılık