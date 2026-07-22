Filenin Sultanları VNL finalleri için Makao'da! Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yer alan East Asian Games Dome'da sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin - ABD eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

MİLLİ TAKIM'IN 2018'DEN BU YANA VNL DERECELERİ

2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde aralıksız yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçmiş yıllardaki dereceleri şu şekilde:

2018: İkincilik

2019: Dördüncülük

2020: Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021: Üçüncülük

2022: Dördüncülük

2023: Şampiyon

2024: Altıncılık

2025: Altıncılık