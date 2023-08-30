Filenin Sultanları yarı final peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.Filenin Sultanları bu maçı kazanması halinde yarı finalde İtalya ile eşleşecek.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Filenin Sultanları yarı final peşinde
Filenin Sultanları yarı final peşinde
Editör: Nihat Çarboğa
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL PEŞİNDE

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Filenin Sultanları yarı final peşinde - Resim : 1

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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