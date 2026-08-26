Filenin Sultanları'ndan Almanya'ya karşı nefes kesen galibiyet: Kayıpsız yoluna devam ediyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, turnuvada 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
Almanya, ikinci seti 27-25 kazandı. Giulio Bregoli yönetimindeki ekip setlerde durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette üstünlüğü tekrar eline alan ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25-19 üstünlükle tamamlayan Milli Takım, maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, A Grubu'nda oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI
Milliler turnuvada oynadığı önceki 3 maçta Letonya'yı 3-0, Slovenya'yı 3-1 ve Macaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
Macaristan galibiyetiyle son 16 turunu garantileyen Filenin Sultanları, Almanya karşısında aldığı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etti.
SIRADAKİ RAKİP POLONYA
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak. Milliler, A Grubu'nu lider bitirirse son 16 turunda C Grubu'nu 4. sırada bitiren takımla eşleşecek.