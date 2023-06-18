Filenin Sultanları'ndan bir galibiyet daha! Ay-yıldızlılar ikinci hafta maçlarını tamamladı
Filenin Sultanları, ikinci haftayı galibiyetle kapattı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasının son maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3- 1 mağlup etti.
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Hong Kong'da oynanan ikinci haftasının son maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyetini 3-1 yendi ve 8. maçında 6. galibiyetini aldı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde Bangkok’ta mücadele edecek.
16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi’nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz’da ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.