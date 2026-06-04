Filenin Sultanları'nın dev maçı bugün! 4 Haziran Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz?

Voleybolda dünya markası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, küresel arenadaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Voleybol Kadınlar Milletler Ligi (VNL) kapsamında çok kritik bir viraja daha giriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Filenin Sultanları'nın dev maçı bugün! 4 Haziran Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz?
Yayınlanma:

Dünyanın bir numarası olan "Filenin Sultanları", turnuvanın en köklü ve zorlu ekiplerinden Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Turnuva tablosundaki liderlik mücadelesi ve puan dengeleri açısından büyük bir stratejik öneme sahip olan bu dev müsabaka öncesinde, ekran başındaki milyonlarca sporsever dev maçın saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı.

DEV RANDEVU BUGÜN GECE YARISINA DOĞRU BAŞLAYACAK

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen dev turnuvadaki bu nefes kesen karşılaşma, takvimlerin 4 Haziran 2026 Perşembe gününü gösterdiği bugün oynanacak. Türkiye ile Hollanda'yı karşı karşıya getirecek olan Voleybol Kadınlar Milletler Ligi müsabakasının başlama düdüğü, Türkiye saati ile tam 22:30'da çalacak. Dev organizasyonun heyecanı, her iki ülkenin siber ve fiziki taraftar gruplarının katılımıyla tribünlerde ve ekran başında doruk noktasına ulaşacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN DEV MAÇI ŞİFRESİZ EKRANDA

Milyonlarca voleybolseveri sevindirecek resmi yayıncılık duyurusu da netleşti. Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak bu dev VNL karşılaşması, Türkiye genelinde kamu yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından canlı, kesintisiz ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maç öncesi özel analizler, oyuncu röportajları ve teknik direktörlerin son dakika stratejileri de maç saatine doğru TRT Spor canlı yayın siber veri tabanı ve ekranları üzerinden sporseverlere aktarılacak. Filenin Sultanları, bu zorlu müsabakayı da kayıpsız geçerek turnuvadaki namağlup ve zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kardeşine 2 yıl 6 ay hapis! Karar çıktıFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kardeşine 2 yıl 6 ay hapis! Karar çıktıGündem
voleybol milli maç
Günün Manşetleri
İran'dan ABD ve İsrail'e tarihi ültimatom
Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
Demir çelik fabrikasında facia!
140 yeni mahkeme kurulacak
Şırnak Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak
Asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi
Çok Okunanlar
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
Demir çelik fabrikasında facia! Demir çelik fabrikasında facia!
Akaryakıta ÖTV ayarı geldi! 4 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin ne kadar oldu? Akaryakıta ÖTV ayarı geldi! 4 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin ne kadar oldu?
Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı! Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı!