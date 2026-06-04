Filenin Sultanları'nın dev maçı bugün! 4 Haziran Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz?

Dünyanın bir numarası olan "Filenin Sultanları", turnuvanın en köklü ve zorlu ekiplerinden Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Turnuva tablosundaki liderlik mücadelesi ve puan dengeleri açısından büyük bir stratejik öneme sahip olan bu dev müsabaka öncesinde, ekran başındaki milyonlarca sporsever dev maçın saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı.

DEV RANDEVU BUGÜN GECE YARISINA DOĞRU BAŞLAYACAK

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen dev turnuvadaki bu nefes kesen karşılaşma, takvimlerin 4 Haziran 2026 Perşembe gününü gösterdiği bugün oynanacak. Türkiye ile Hollanda'yı karşı karşıya getirecek olan Voleybol Kadınlar Milletler Ligi müsabakasının başlama düdüğü, Türkiye saati ile tam 22:30'da çalacak. Dev organizasyonun heyecanı, her iki ülkenin siber ve fiziki taraftar gruplarının katılımıyla tribünlerde ve ekran başında doruk noktasına ulaşacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN DEV MAÇI ŞİFRESİZ EKRANDA

Milyonlarca voleybolseveri sevindirecek resmi yayıncılık duyurusu da netleşti. Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak bu dev VNL karşılaşması, Türkiye genelinde kamu yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından canlı, kesintisiz ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maç öncesi özel analizler, oyuncu röportajları ve teknik direktörlerin son dakika stratejileri de maç saatine doğru TRT Spor canlı yayın siber veri tabanı ve ekranları üzerinden sporseverlere aktarılacak. Filenin Sultanları, bu zorlu müsabakayı da kayıpsız geçerek turnuvadaki namağlup ve zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.