Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na doğru geri sayım sürüyor.

Organizasyonda sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takım'nın karşılacağı rakipler de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklama yapıldı.

Buna göre, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.

Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun