Filip Kostic, Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertliler transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattı. Kostic, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, dün Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferi ile ilgili açıklama yapmış ve Kostic'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.
FENERBAHÇE, KOSTIC İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün Juventus’dan kiralık kadrosuna kattığı Filip Kostic, düzenlenen törenle sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçemize hoş geldin Kostic 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2024
Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize… pic.twitter.com/oNll03ckGp
Kaynak: Anadolu Ajansı