Filip Kostic, Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertliler transferi resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, dün Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferi ile ilgili açıklama yapmış ve Kostic'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

FENERBAHÇE, KOSTIC İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün Juventus’dan kiralık kadrosuna kattığı Filip Kostic, düzenlenen törenle sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." ifadelerine yer verildi.