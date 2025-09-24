Filistinli futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze’nin Refah kentinde insani yardım bekleyen Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitirdi. Filistin Futbol Federasyonu, saldırılarda bugüne kadar 355’ten fazla futbolcunun öldüğünü açıkladı.

Simge Sarıyar
Filistinli futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Şebab Refah Kulübü sporcularından Muhammed es-Satri, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için bekleyen sivillerin arasında bulunuyordu. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistin Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 355’ten fazla futbolcunun hayatını kaybettiği vurgulandı.

