Finalde nefesler tutuldu! Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Macaristan'da gümüş madalya kazandı
Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yayınlanma:
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, milli para eskrimci Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında piste çıktı. Budapeşte kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele eden milli sporcu, turnuva sonunda gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.
İTALYAN RAKİPLE FİNAL MÜCADELESİ
Erkekler flöre A kategorisindeki müsabakalarda başarılı sonuçlar alarak finale adını yazdıran Hakan Akkaya, şampiyonluk karşılaşmasında İtalyan eskrimci Emanuele Lambertini ile karşı karşıya geldi.
MÜSABAKA 15-6 SONUÇLANDI
Zorlu geçen final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, organizasyonu gümüş madalyanın sahibi olarak noktaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı