Finalde nefesler tutuldu! Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Macaristan'da gümüş madalya kazandı

Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, milli para eskrimci Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında piste çıktı. Budapeşte kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele eden milli sporcu, turnuva sonunda gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

İTALYAN RAKİPLE FİNAL MÜCADELESİ

Erkekler flöre A kategorisindeki müsabakalarda başarılı sonuçlar alarak finale adını yazdıran Hakan Akkaya, şampiyonluk karşılaşmasında İtalyan eskrimci Emanuele Lambertini ile karşı karşıya geldi.

MÜSABAKA 15-6 SONUÇLANDI

Zorlu geçen final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, organizasyonu gümüş madalyanın sahibi olarak noktaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

dünya kupası gümüş madalya
