Erzurum'daki yarışlarda resmi olmayan sonuçlara göre milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlama branşında olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları sona erdi.

Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinde yapılan yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, ABD, Ukrayna, Güney Kore, Rusya, Slovakya, Polonya, Norveç, Kazakistan, İtalya, Almanya, Fransa ve Çekya'dan 47 sporcu katıldı.

Final müsabakalarında Slovak Anze Lanizek birinci turda 132.5, ikinci turda 140 metrelik atlayış ile birinci, Norveçli Marius Lindvik birinci turda 136, ikinci turda 135 metre atlayarak ikinci ve Slovak Tomaz Naglic birinci ve ikinci turda 134 metre atlayarak üçüncü oldu.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ise birinci turda 127.5, ikinci turda 119 metre atlayarak 24. sırada yer aldı.

İpçioğlu, böylece resmi olmayan sonuçlara göre kayakla atlama branşında olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Yarışlar sonunda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Erol Mehmet Yarar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bir Türk sporcunun kayakla atlama branşında olimpiyatlara gitme hakkı kazandığını söyledi.

Yarar, bunun çok gurur verici olduğunu belirterek, "Bu çocuklar Erzurum'da 7-8 sene önce bu spora başladılar ve çocukluktan bu yana kayakla atlama sporunun içindeler. Bu sevindirici bir olay." dedi.



"Burayı kayakla atlama fabrikası yapacağız"

Alınan bu başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Yarar, "Olimpiyat ruhunu bir Türk sporcunun taşıyacak olması ülkemiz açısından çok gurur verici. İnşallah burada çocuklarımızı daha çok motive edeceğiz. Buradaki kayakla atlama kulelerinin olduğu yerleşkeyi TKF olarak önümüzdeki ay devralacağız. Burayı kayakla atlama fabrikası yapacağız. Erzurum ve çevresindeki gençlerimizi burada, bu sporla buluşturacağız. Memleketimiz için hayırlı olsun. Fatih Arda İpçioğlu'na da olimpiyatlarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu da Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda resmi olmayan sonuçlara göre olimpiyatlara gitmeye hak kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Resmi sonuçların pazartesi günü açıklanacağına işaret eden İpçioğlu, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için son virajı atlattık. Artık her şey pazartesi günü yayınlanacak olimpiyatlar listesinde belli olacak. Büyük bir problem çıkmadığı sürece yüzde 90 orada ismim olacak, inşallah. Hedefim olimpiyata gitmekti ve o listede ismimi gördüğümde olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."