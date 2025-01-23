Florya’da büyük heyecan: Yıldız isim Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu’yu 6 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer etti. Milli futbolcu, 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Florya’da büyük heyecan: Yıldız isim Galatasaray’da
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Süper Lig’in lideri Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor’da forma giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fanatik’in haberine göre, Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor’a 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma kapsamında, Ahmed Kutucu’nun bir sonraki transferinden elde edilecek karın yüzde 20’si Eyüpspor’a aktarılacak.

Milli futbolcu, Galatasaray ile Türk Lirası üzerinden bir sözleşme yaptı. Kutucu’nun maaşı, kontrat süresi boyunca kademeli olarak artacak. 

Bu sezon 20 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, 9 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takıma katılmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçti. Resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.

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