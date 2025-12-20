Florya'da yaprak dökümü başladı! Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, yaklaşan kış transfer penceresi öncesinde kadro planlaması için düğmeye bastı.

Yönetim, takıma güç katacak yeni takviyeler üzerinde yoğun mesai harcarken, Florya'da yaprak dökümü de yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılı camiada merakla beklenen yeni transferlerin yanı sıra, takımdan gönderilecek isimler listesi de netleşmeye başladı. Kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili operasyon başlarken, ilk vedanın çok yakın olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Fanatik'e göre, ayrılığa en yakın duran ismin Berkan Kutlu olduğu belirtiliyor. Bir süredir yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrolarına dahil edilmeyen oyuncunun, sarı-kırmızılı defteri kapatmaya hazırlandığı kaydedildi. Kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Berkan'ın, Süper Lig'de mücadele eden pek çok kulüple temas halinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve istikrarlı bir görüntü çizemeyen Berkan Kutlu'nun saha içi verileri de dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray formasıyla sadece 9 resmi müsabakada şans bulabilen orta saha oyuncusu, bu kısıtlı sürede takımı adına yalnızca 1 asistlik skor katkısı üretebildi.