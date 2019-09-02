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Floyd Ayite Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, İngiliz ekibi Fulham'dan Ayite'yi kadrosuna kattı

Floyd Ayite Gençlerbirliği'nde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #gençlerbirliği #Fulham #Floyd Ayite
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