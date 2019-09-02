Gençlerbirliği, İngiliz ekibi Fulham'dan Ayite'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.