Formula 1 İstanbul'a dönüyor! İşte Türkiye Grand Prix'sinin tarihi
Formula 1, 2027 sezonu takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix'si altı yıl aradan sonra yeniden takvime girdi. İşte Formula 1'in açıkladığı 2027 sezonu takvimi...
Formula 1, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2027 yılı yarış takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamaya göre yeni sezonda toplam 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışı gerçekleştirilecek. Sezon öncesi testlerin 24-27 Şubat 2027 tarihleri arasında Bahreyn'de yapılması planlanıyor. Yarış takvimi 12-14 Mart 2027'de Bahreyn'de start alacak ve 10-12 Aralık 2027'de Abu Dabi'de sona erecek.
Altı yıllık aranın ardından Formula 1 takvimine yeniden giren Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek. Aynı sezonda Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi pistleri de ilk kez sprint yarışına ev sahipliği yapacak.
Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, takvime Türkiye ve Portekiz'in eklenmesinden ve sprint yarışı sayısının 10'a çıkarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Domenicali, "Türkiye ve Portekiz'i takvime eklemekten ve sprint yarışlarını da 10'a çıkarmalarından dolayı heyecanlı" olduklarını söyledi.
Formula 1'in açıkladığı 2027 sezonu takvimi şu şekilde:
1 - 12-14 Mart / Bahreyn
2 - 19-21 Mart / Suudi Arabistan
3 - 2-4 Nisan / Avustralya
4 - 9-11 Nisan / Japonya
5 - 16-18 Nisan / Çin
6 - 30 Nisan-2 Mayıs / Miami
7 - 21-23 Mayıs / Kanada
8 - 4-6 Haziran / Monako
9 - 18-20 Haziran / Portekiz
10 - 2-4 Temmuz / Britanya
11 - 9-11 Temmuz / Avusturya
12 - 23-25 Temmuz / Belçika
13 - 30 Temmuz-1 Ağustos / Macaristan
14 - 3-5 Eylül / İtalya
15 - 10-12 Eylül / İspanya
16 - 24-26 Eylül / Azerbaycan
17 - 1-3 Ekim / Türkiye
18 - 8-10 Ekim / Singapur
19 - 22-24 Ekim / ABD
20 - 29-31 Ekim / Meksika
21 - 5-7 Kasım / Brezilya
22 - 18-20 Kasım / Las Vegas
23 - 3-5 Aralık / Katar
24 - 10-12 Aralık / Abu Dabi