Formula 1 İstanbul'a dönüyor! İşte Türkiye Grand Prix'sinin tarihi

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, takvime Türkiye ve Portekiz'in eklenmesinden ve sprint yarışı sayısının 10'a çıkarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Domenicali, "Türkiye ve Portekiz'i takvime eklemekten ve sprint yarışlarını da 10'a çıkarmalarından dolayı heyecanlı" olduklarını söyledi.