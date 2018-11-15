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Fotomaç Muhammet Şahintaş ve Yılmaz Şenol'la yollarını ayırdı

Fotomaç Muhammet Şahintaş ve Yılmaz Şenol'la yollarını ayırdı

Fotomaç Muhammet Şahintaş ve Yılmaz Şenol'la yollarını ayırdı

Medyatava'nın haberine göre, Sabah, Takvim, atv, a Haber, Fotomaç gibi birçok gazete ve televizyonu bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nda başlayan tenkisat devam ediyor.

Grubun bünyesinde yayım yapan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Muhammet Şahintaş ve istihbarat şefi Yılmaz Şenol ile yollar ayrıldı.

Fotomaç'ta daha dün de sayfa sekreteri Müslüm Özbek ve gece editörü Hasan Gürlevik ile yollar ayrılmıştı.

Etiketler; #fotomaç #muhammet şahintaş #yılmaz şenol
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