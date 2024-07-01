Fransa Belçika maçı canlı izle! Fransa Belçika EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

FRANSA İLE BELÇİKA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda Fransa ile Belçika karşılaşacak. Müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve Portekiz-Slovenya müsabasının galibiyle eşleşecek.

Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

FRANSA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Fransa, şampiyonada, Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele etti. Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Fransa ilk maçında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederken ikinci maçında Hollanda ile 0-0, üçüncü maçında da Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

BELÇİKA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Belçika, EURO 2024'te Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer aldı. Belçika, tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı. Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

Belçika, gruptaki ilk maçında Slovakya'ya 1-0 mağlup olurken ikinci maçında Romanya'yı 2-0 yendi. Belçika, üçüncü maçında ise Ukrayna ile golsüz berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

FRANSA-BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE! FRANSA-BELÇİKA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Fransa ile Belçika arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fransa-Belçika maçı hangi kanalda? Fransa-Belçika maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 19.00'da başlayacak ve Düsseldorf Arena'da oynanacak Fransa-Belçika maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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