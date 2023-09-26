Fransa Ligue 1 tarihinin en pahalı transferleri
Fransa Ligue 1 tarihinin en pahalı transferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haberimizde Fransa Ligi'nin gelmiş geçmiş en pahalı 5 transferini derledik. İşte ilk 5 isim...
Nicolas Pepe 19-20 sezonunda Nice'den 80 milyon euroya Arsenal'e satılmıştı.Bu bonservis bedeli Fransa Ligi'nin tarihine geçmişti.
Aurélien Tchouaméni 22-23 sezonunda Monaco'dan 80 milyon euroya İspanya devi Real Madrid'in yolunu tuttu.Tchouamnei transferi listede kendine 4.sırada yer buldu.
Kolo Muani 23-24 sezonunda Bundesliga ekliplerinden Frankfurt'tan 95 milyon euroya Paris Saint Germain 'e transfer oldu.Bu transfer aynı zamanda PSG'nin en pahalı transferleri arasına adını yazdırdı.
Kylian Mbappe 18-19 sezonunda 180 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olmuştu.Bu transfer o zaman büyük ses getirmişti.Kylian Mbappe transferi listede 2.sırada yer alıyor.