A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolculardan Ömer Ali Şahiner, sahaya çıkıldığında oyuncunun pasaportunun değil yeteneklisinin, kalitelisinin oynadığını belirterek, "Hem fizik hem de performans olarak Fransa maçı yıpratıcı ve zor olacak." dedi.

Ömer Ali Şahiner ile ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna ilk kez çağrılan diğer bir futbolcu Nazım Sangare, Yunanistan ve Özbekistan'la yapacakları hazırlık maçları ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda'yla oynayacakları karşılaşmalar öncesi A Milli Takım'ın Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında açıklamalarda bulundu.

Alt yaş gruplarında milli takım formasın giydiğini belirten Ömer Ali Şahiner, sonrasında uzun bir süre A Milli Takım'a seçilmek için beklediğini anlattı.



Bu uzun dönemin kendisinde milli takım özlemi oluşturduğunu vurgulayan Ömer Ali Şahiner, şöyle konuştu:

"Bu duruma, tek taraflı bakmak doğru değil, belki benim de zaman zaman hatalarım vardır. Çok daha önce bu şansı yakalamalıydım. Bugün buradayım ve çok ayrı heyecan oldu. Benim de eksiklerim illa ki oldu, performansımla alakalı ama kime göre geç kalınmış değişir. Çuvaldızı kendime batırıyorum. Burada olmak tamamen bizim elimizde, performansla geliniyor. Kimse sevildiği için eş, dost, ahbap olduğu için burada değil. Bunun üstüne koyarak her oyuncuya şans verileceğini, burada benim üstümde görebilirsiniz. Özellikle son dönemde Anadolu takımlarından gelen oyunculara baktığımızda, benimle birlikte bu sayıların artması, bu oyuncuların seçilmesi, hepimiz için ayrı bir heyecan oluyor. Hiç umudumu kaybettim. Benim gibi oyuncuların önüne bakması, hedef koyması için çok önemli. Ben umudumu asla kaybetmedim. Bu anlamda da Şenol Güneş'e teşekkür etmem gerekiyor. Milli takıma seçilmek için uzun bir süre. Alt yaş kategorilerinde oynamış diğer arkadaşlarım için de öyle. Buradaki sorunu çözmek gerek. Her zaman konuştuğumuz 'Nerede sıkıntı var', 'Oyuncularımız neden kayboluyor' ya da 'Alt yaş gruplarında başarılıyız, sonrası neden gelmiyor' gibi soruların yanıtlarını da bunun altında arayabiliriz. Geçen 4-5 sene benim için, diğer genç oyuncular için kayıp. Umarım bunların sayısı azalır ve o süreleri doldurarak, başarılarla geçer."



"Kaliteli yabancı geldiği zaman ligimizin ve takımların kalitesi artıyor"

Ligdeki yabancı oyuncu serbestliğinin yerli oyunculara etkisi ile ilgili soru üzerine Şahiner, "Sahaya çıktığımız zaman oyuncunun pasaportu oynamıyor, yeteneklisi kalitelisi oynuyor." diye konuştu.

Yılda 45 maç yapan Türk oyuncu olarak yabancı oyuncu serbestliğinin kendisini etkilemediğini, diğer arkadaşlarını da etkileyeceğini sanmadığını vurgulayan milli futbolcu, "Benim için çok sıkıntı teşkil etmedi. Gelen oyuncu kalitesine göre değişiyor. Bir çok yabancı arkadaşımızdan hem saha içinde hem de sah dışında olumlu kazanımlarım oldu. Tecrübeler edindim. Futbolumuzdaki asıl sıkıntı sorun bu değil. Onlardan ne alabiliyoruz ne fayda sağlayabiliyoruz işin bu kısmına bakmamız gerekiyor. Kaliteli yabancı geldiği zaman ligimizin ve takımların kalitesi artıyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa maçı yıpratıcı ve zor olacak"

Şahiner, A Milli Takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı maçla ilgili değerlendirmesinde, Fransa'yı daha önce yenemediklerini söyledi.

Karşılarında dünya şampiyonu bir takım olduğunu belirten Şahiner, şöyle devam etti:

"Hem fizik hem de performans olarak Fransa maçı yıpratıcı ve zor olacak. Ancak oradaki atmosferi çok iyi bildiğim için hem taraftarın desteği hem de milli takımın kalitesi ile çünkü şu anda içeride çok kaliteli bir ekip var. Bir değişim var. Hem jenerasyon hem de oyun anlamında ciddi bir değişim var. Dışarıdan bakan bir gözle söylüyorum son derece umut verici ve geleceğe bakarken son derece ışık veriyor bu takım. İçinden bakınca bu konuda daha da eminim. Zor bir maç evet. Kağıt üzerinde ama eşit şartlarda çıkacağız. Artık avantajlarımız olacak. Konya'nın muhteşem atmosferi ve taraftarı önünde oynayacağız. Bunları lehimize çevirdiğimiz zaman hiçbir maç maçtan önce kazanılmıyor. O gün daha çok isteyerek, daha çok mücadele ederek Türk milli takımına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah elimizden gelenin en iyisi yapar, 6 puan alırız. Neden olmasın? Futbolda imkansız yoktur. Özellikle son dönemde izlediğimiz maçlarda olmaz, yapılmaz denilen şeyler oluyor. 3-0'dan 4-0'dan Şampiyonlar Ligi finalinde maçlar dönüyor. O yüzden olmayacak diye bir şey yok. İnşallah 6 puan olur. Ama olmazsa diğer seçenekler de düşünülür. Hocanın dediği gibi."

"Önümüzdeki sezon hem asistlerim hem de gol sayılarım artar"

Bu sezon başında hedefinin minimum 8 gol atmak olduğunu, ilk defa 8 gol sayısına ulaştığını vurgulayan Şahiner, milli takıma seçilmesindeki en büyük etkenlerden birinin de bu olduğunu dile getirdi.

Milli takıma seçilmesinin biraz geç olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Önemli olan bundan sonrası. Hem bunun üstüne koyabilmek ki yapabileceğim bir şey. Kendi yeteneklerim adına çok rahatlıkla yapabileceğim bir durum. Hem de şu anki durumun üstüne koyabilmek, milli takımda kalıcı olabilmek ve katkı sağlayabilmek için yapmam gerekenleri görevlerim olarak görüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon hem asistlerim hem de gol sayılarım artar. Hem kulübüme katkı sağlar faydalı olurum hem de milli takıma katkı verir, iyi performans gösteririm." diye konuştu.



"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömürleri izlerken heyecanlanıyorum"

Kendisinin alt yaş gruplarında oynadığı ekiple, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın oynadığı tecrübeli ekiple karışık bir milli takım olduklarını belirten Şahiner, kampta gerçekten güzel bir ortamın olduğunu söyledi.

Hem teknik ekip hem çalışanların başta olmak üzere herkes birbiriyle samimi olduğunu belirten Şahiner, "Gelmeden önce kafamda ortamla ilgili soru işareti vardı. Geldikten sonra bu tamamen kalktı. Çok güzel aile ortamı var. İnşallah uzun süre devam eder. Başarıyı getiren en önemli faktörlerden birisi birlikteliktir. O birlikteliği, uyumu yakaladığınız zaman sahaya yansıyor." dedi.

Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun önemli kulüplerinde çok önemli katkı yaptığını aktaran Şahiner, şunları kaydetti:

"İnşallah çok daha iyi yerlere gidecekler, çok daha başarılı olacaklar. Fransa'nın önemli oyuncuları var kabul ama bizim genç oyuncularımız daha değerli. Emre ağabey çok değerli. Herkes onun gözüne bakıyor. Tecrübesinde her şeyi almaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Burak ağabey de öyle. Herkesin konuştuğu ortak nokta, bizim genç oyuncularımız. Onlar daha cazip, daha heyecanlandırıyorlar. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömürleri izlerken heyecanlanıyorum. 'Şimdi ne yapacak' diyoruz. Dışarıdan merak ediyordum, şimdi burada onları konuşuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirler."



Nazım Sangare: Tam Türk tipim yok

Milli futbolcu Nazım Sangare ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in daha önce yaptığı açıklamasında Türk olduğunu bilmediği yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Hoca benim Türk olduğumu ilk önce bilmiyordu, onu anlıyorum. Ben kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem. Tam Türk tipim yok. Onu anlıyorum. Yine de çok güzel oldu benim için. Antalyaspor'da iyi sezon geçirdim. Burada hocayla görüştük, 'Nasılsın' falan başka bir şey konuşmadık. Çok gurur duyuyorum. Seçildiğim için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sangare, tüm maçları kazanmak istediklerini ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını bildirdi.



Gine Milli Takımı'nın teklifine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih etme sebebinin sorulması üzerine Sangare, "Gine'den bir seneden beri teklif geliyor, milli takım için. Babam Gineli, annem Eskişehirli. Biz her sene tatil için Türkiye'ye geliyorduk. Benim için çok zor bir şeydi ama kendimi daha çok Türk hissediyorum. Her zaman Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim. Çok şükür başardım, daha oynamadım ama buradayım. Buraya gelmek çok zordu daha zor olanı burada kalmak. Kendime güveniyorum. İnşallah burada formayı giyeceğim, giydikten sonra bırakmak istemiyorum." diye konuştu.