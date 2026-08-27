Fransa'da tarihi zafer sonrası skandal olaylar: Guendouzi'ye maç sonu saldırı girişimi! Fenerbahçe'den tokat gibi yanıt

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçtaki 1-1'lik eşitliğin ardından rövanşta deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıllık hasrete son vererek Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fransa'da tarihi zafer sonrası skandal olaylar: Guendouzi'ye maç sonu saldırı girişimi! Fenerbahçe'den tokat gibi yanıt
Yayınlanma:

Tarihi zaferin ardından saha içi ve dışında yaşanan gerilimler ile kulübün sosyal medya paylaşımları geceye damga vurdu.

GUENDOUZI'DEN TRİBÜNLERE HAREKET VE MAÇ SONU ARBEDE

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, maç öncesi ısınma sırasında kendisine küfür eden Lyon taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketiyle tansiyonu yükseltti. Eski Marsilyalı futbolcu ile Lyon tribünleri arasındaki geçmişe dayanan gerginlik, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içine taştı. Lyonlu futbolcuların Guendouzi'ye yönelik fiziksel saldırı girişimini, araya giren diğer futbolcular ve teknik heyet güçlükle engelledi.

FENERBAHÇE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT VE AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Kulübü yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla Fransız yıldızına sahip çıkarak Lyon'a göndermede bulundu. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ettiği anlar dikkat çekerken; kadroda yer almayan yıldız isim Marco Asensio da takımın 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren tarihi başarısını coşkuyla kutladı.

Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları!Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları!Ekonomi
fenerbahçe
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
İran'dan ABD'ye çok sert Çin mesajı!
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
51 isim Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eski Bakan Denizolgun'un ölümünde 10 yıl sonra şok rapor!
Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat!
İhbarla gidilen evden 37 klasör belge çıktı
Terör örgütü YPG kendini feshetti
Çok Okunanlar
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı! 14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları!
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Yola çıkacaklar aman dikkat! Yola çıkacaklar aman dikkat!
Fransa'da tarihi zafer sonrası skandal olaylar! Fransa'da tarihi zafer sonrası skandal olaylar!