Fransa'da tarihi zafer sonrası skandal olaylar: Guendouzi'ye maç sonu saldırı girişimi! Fenerbahçe'den tokat gibi yanıt

Tarihi zaferin ardından saha içi ve dışında yaşanan gerilimler ile kulübün sosyal medya paylaşımları geceye damga vurdu.

GUENDOUZI'DEN TRİBÜNLERE HAREKET VE MAÇ SONU ARBEDE

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, maç öncesi ısınma sırasında kendisine küfür eden Lyon taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketiyle tansiyonu yükseltti. Eski Marsilyalı futbolcu ile Lyon tribünleri arasındaki geçmişe dayanan gerginlik, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içine taştı. Lyonlu futbolcuların Guendouzi'ye yönelik fiziksel saldırı girişimini, araya giren diğer futbolcular ve teknik heyet güçlükle engelledi.

FENERBAHÇE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT VE AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Kulübü yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla Fransız yıldızına sahip çıkarak Lyon'a göndermede bulundu. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ettiği anlar dikkat çekerken; kadroda yer almayan yıldız isim Marco Asensio da takımın 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren tarihi başarısını coşkuyla kutladı.