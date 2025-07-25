Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda
Alisson, Ter Stegen ve Ederson transferlerinden sonuç alamayan Galatasaray, PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma için resmi teklif hazırlığında. Fransız devinin satış listesine koyduğu yıldız kaleci için kritik temaslar başlıyor.
Galatasaray, kaleci transferinde rotasını yeniden belirledi. Daha önce Alisson Becker, Marc-André ter Stegen ve Ederson ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu üç transferden de çeşitli sebeplerle vazgeçti.
Alisson’un yüksek maliyeti, Ter Stegen’in sakatlık geçmişi ve Manchester City’nin Ederson’u bırakmak istememesi bu transferleri imkansız hale getirdi.
Sarı-kırmızılıların yeni hedefi, Paris Saint-Germain forması giyen dünya yıldızı kaleci Gianluigi Donnarumma oldu.
Gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray’ın Donnarumma için teklif hazırlığında olduğunu belirtti. Resmi adım atılması an meselesi.
YOLLAR AYRILIYOR
Fransız basınına göre PSG, sözleşme yenilemeyen Donnarumma’yı bu yaz elden çıkarmaya karar verdi. Kulüp, yerine Lucas Chevalier’i transfer etmek istiyor.
Net 7 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro bonus kazanan Donnarumma, PSG’nin teklif ettiği zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle sözleşme uzatılmadı.
Yapılan tüm görüşmelere rağmen uzlaşma sağlanamayınca PSG, İtalyan kaleciyle yolları ayırma kararı aldı. Satış listesine konuldu.
İTALYA’NIN VAZGEÇİLMEZİ
1999 doğumlu Donnarumma, İtalya Milli Takımı’nın ilk kalecisi konumunda. Güven veren performansıyla dikkat çekiyor.
Kariyerinde 435 resmi maça çıkan Donnarumma, bu karşılaşmaların 147’sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
2015 yılında henüz 16 yaşındayken Milan A Takımı’nda forma giymeye başladı. Milan’da 265 maçta görev aldı, 88’inde gol yemedi.
2021 yazında PSG’ye bonservissiz olarak transfer olan Donnarumma, şu ana kadar Fransız ekiple 161 maça çıktı. 56 maçta kalesini gole kapattı.
Donnarumma, İtalya’yla EURO 2020 şampiyonu oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek tüm dünyaya adını altın harflerle yazdırdı.
Dünyaca ünlü kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. 2021 yılında ise değeri 65 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı.