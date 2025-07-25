Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda

Alisson, Ter Stegen ve Ederson transferlerinden sonuç alamayan Galatasaray, PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma için resmi teklif hazırlığında. Fransız devinin satış listesine koyduğu yıldız kaleci için kritik temaslar başlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 1

Galatasaray, kaleci transferinde rotasını yeniden belirledi. Daha önce Alisson Becker, Marc-André ter Stegen ve Ederson ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu üç transferden de çeşitli sebeplerle vazgeçti. 

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 2

Alisson’un yüksek maliyeti, Ter Stegen’in sakatlık geçmişi ve Manchester City’nin Ederson’u bırakmak istememesi bu transferleri imkansız hale getirdi.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 3

Sarı-kırmızılıların yeni hedefi, Paris Saint-Germain forması giyen dünya yıldızı kaleci Gianluigi Donnarumma oldu.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 4

Gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray’ın Donnarumma için teklif hazırlığında olduğunu belirtti. Resmi adım atılması an meselesi.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 5

YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basınına göre PSG, sözleşme yenilemeyen Donnarumma’yı bu yaz elden çıkarmaya karar verdi. Kulüp, yerine Lucas Chevalier’i transfer etmek istiyor.

Net 7 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro bonus kazanan Donnarumma, PSG’nin teklif ettiği zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle sözleşme uzatılmadı.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 6

Yapılan tüm görüşmelere rağmen uzlaşma sağlanamayınca PSG, İtalyan kaleciyle yolları ayırma kararı aldı. Satış listesine konuldu.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 7

İTALYA’NIN VAZGEÇİLMEZİ

1999 doğumlu Donnarumma, İtalya Milli Takımı’nın ilk kalecisi konumunda. Güven veren performansıyla dikkat çekiyor.

Kariyerinde 435 resmi maça çıkan Donnarumma, bu karşılaşmaların 147’sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 8

2015 yılında henüz 16 yaşındayken Milan A Takımı’nda forma giymeye başladı. Milan’da 265 maçta görev aldı, 88’inde gol yemedi.

2021 yazında PSG’ye bonservissiz olarak transfer olan Donnarumma, şu ana kadar Fransız ekiple 161 maça çıktı. 56 maçta kalesini gole kapattı.

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Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda - Resim: 9

Donnarumma, İtalya’yla EURO 2020 şampiyonu oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek tüm dünyaya adını altın harflerle yazdırdı.

Dünyaca ünlü kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. 2021 yılında ise değeri 65 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı.

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