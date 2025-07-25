Fransız basını duyurdu: Donnarumma ayrılıyor, Galatasaray pusuda

YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basınına göre PSG, sözleşme yenilemeyen Donnarumma’yı bu yaz elden çıkarmaya karar verdi. Kulüp, yerine Lucas Chevalier’i transfer etmek istiyor.

Net 7 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro bonus kazanan Donnarumma, PSG’nin teklif ettiği zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle sözleşme uzatılmadı.