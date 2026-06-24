Fransız basını duyurdu: Fenerbahçe'den Mason Greenwood hamlesi
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi öncesi Hakan Safi yönetiminin transfer gündemine aldığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un durumu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kısa süreliğine askıya alınmıştı.
Ancak kulüpte ikinci dönemine adım atan Aziz Yıldırım ve ekibi, Marsilya forması giyen oyuncuyla olan temasları kesmeyerek süreci yeniden hareketlendirdi.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, sarı-lacivertlilerin transferdeki bu takibini sayfalarına taşıdı. Habere göre Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna oldukça cazip şartlar içeren bir maaş teklifi sundu ve taraflar arasında ilk prensip anlaşması sağlandı.
Kulübüyle sözleşmesi devam etmesine rağmen İngiliz futbolcunun da kariyerine farklı bir yön vermeye ve Marsilya'dan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.
MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 55 MİLYON EURO
Oyuncu cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı da devam ediyor. Marsilya yönetimi, güncel piyasa değeri 55 milyon avro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız oyuncusu için 50 ila 55 milyon avro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe heyeti ise Fransız ekibine, bonuslar da dahil olmak üzere toplam 30 milyon avroluk bir teklif iletti.
Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta görev alan İngiliz hücumcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 26 kez havalandırıp 8 de asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.
İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.