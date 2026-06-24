Fransız basını duyurdu: Fenerbahçe'den Mason Greenwood hamlesi

MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 55 MİLYON EURO

Oyuncu cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı da devam ediyor. Marsilya yönetimi, güncel piyasa değeri 55 milyon avro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız oyuncusu için 50 ila 55 milyon avro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.