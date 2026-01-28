Fransız basını yazdı: Kante transferi an meselesi! İşte son durum
Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminin bir numarasında yer alan dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté için bir kez daha düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, daha önce kulübüyle yaşanan pürüzleri aşmak adına strateji değiştirdi.
Sarı-lacivertli ekibin ısrarla kadrosuna katmak istediği Fransız orta saha N’Golo Kanté transferinde sıcak saatler yaşanıyor.
Yönetim, tecrübeli futbolcu ile daha önce prensipte anlaşma sağlamış, ancak oyuncunun kulübü Al-Ittihad'dan vize alamamıştı.
Fenerbahçe, bu engeli aşmak adına Al-Ittihad’a yeni bir teklif sundu. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Kanté’nin de sarı-lacivertli formayı giymeye son derece istekli olduğu belirtildi.
L’EQUIPE DUYURDU: TRANSFER AN MESELESİ
Fransa’nın prestijli gazetelerinden L’Equipe, N’Golo Kanté’nin Fenerbahçe’ye transferinin kısa süre içinde netleşebileceğini sayfalarına taşıdı.
Haberde, 65 kez Fransa Milli Takımı forması giyen ve 2018 Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldızın Fenerbahçe ile el sıkıştığı, transferin resmileşmesi için sadece Al-Ittihad yönetiminin onayının beklendiği vurgulandı.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan oyuncu için geliştirilmiş bir teklif paketiyle masada yer alıyor. Yönetim, deneyimli ismi bu kış kadroya katmakta kararlı.
PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYU GÖRMÜŞTÜ
Futbol dünyasının en etkili ön liberolarından biri olarak kabul edilen 34 yaşındaki N’Golo Kanté, güncel olarak 4,5 milyon euro piyasa değerine sahip.
Kariyerinin zirve döneminde 100 milyon euro değere ulaşan Fransız yıldız, futbola Suresnes altyapısında başladı. Sırasıyla Boulogne ve SM Caen formaları giyen Kanté, 2015 yılında 9 milyon euro bedelle Leicester City’ye transfer olarak burada tarihi bir şampiyonluk yaşadı.
KARİYERİNDE 34 GOL VE 40 ASİST
Leicester City’deki başarısının ardından 2016 yılında 35,8 milyon euro karşılığında Chelsea’ye imza atan Kanté, Londra ekibinde 269 resmi maçta 13 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
2023 yazında sözleşmesinin bitimiyle bedelsiz olarak Al-Ittihad’ın yolunu tutan oyuncu, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 104 maçta 10 gol ve 11 asist üretti. Toplam kulüp kariyerinde 537 resmi maça çıkan istikrar abidesi, 34 gol ve 40 asistlik katkı sağladı.
Hem ön libero hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen N’Golo Kanté, Fransa Milli Takımı ile 65 maça çıktı ve 2018 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun değişmez ismi oldu.
Yıldız futbolcunun kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier League ve Suudi Arabistan Pro League şampiyonlukları bulunuyor.
Tecrübeli ismin Al-Ittihad ile olan kontratı Haziran 2026’da sona eriyor.