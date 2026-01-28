Fransız basını yazdı: Kante transferi an meselesi! İşte son durum

Kariyerinin zirve döneminde 100 milyon euro değere ulaşan Fransız yıldız, futbola Suresnes altyapısında başladı. Sırasıyla Boulogne ve SM Caen formaları giyen Kanté, 2015 yılında 9 milyon euro bedelle Leicester City’ye transfer olarak burada tarihi bir şampiyonluk yaşadı.