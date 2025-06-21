Fransızlar duyurdu: Süper Lig takımı yıldız oyuncu ile anlaştı

Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona çok yakın. Fransız spor gazetesi L’Équipe’in duyurduğu habere göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyla sözleşme detaylarında anlaşma sağladı. Şu an tek eksik, teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşme olarak belirtiliyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Galatasaray cephesi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık bir kontrat teklif etti. Tarafların hem maaş hem de imza ücreti konusunda büyük ölçüde uzlaştığı öğrenildi. İlkay Gündoğan’ın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

İngiliz basını ise Manchester City’nin, oyuncunun ayrılığına onay verdiğini aktarıyor.