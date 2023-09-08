Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
Geçen sene AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a transfer olan Fredrik Midtsjö sarı-kırmızılılarda istediği forma şansını bulamadı ve Süper Lig'e yeni yükselen Pendikspor'a transfer oldu.İşte transferin mali boyutu ve detayları...
Pendikspor, Galatasaray'dan Norveçli orta saha fredrik Midtsjö'yü bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
FREDRİK MİDTSJÖ, PENDİKSPOR'DA!
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR transfer bedeli ödeyecektir."
Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2023
Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/eQtwHL0kOp
2022 yazında AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.
Midtsjö son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Molde deplasmanında 90+3. dakikada galibiyet golünü kaydetmişti.