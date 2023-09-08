Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!

Geçen sene AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a transfer olan Fredrik Midtsjö sarı-kırmızılılarda istediği forma şansını bulamadı ve Süper Lig'e yeni yükselen Pendikspor'a transfer oldu.İşte transferin mali boyutu ve detayları...

Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
Editör: Nihat Çarboğa
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Pendikspor, Galatasaray'dan Norveçli orta saha fredrik Midtsjö'yü bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

FREDRİK MİDTSJÖ, PENDİKSPOR'DA!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da! - Resim : 1

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR transfer bedeli ödeyecektir."

2022 yazında AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Midtsjö son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Molde deplasmanında 90+3. dakikada galibiyet golünü kaydetmişti.

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