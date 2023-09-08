Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!

Pendikspor, Galatasaray'dan Norveçli orta saha fredrik Midtsjö'yü bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR transfer bedeli ödeyecektir."

Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/eQtwHL0kOp