Hakkındaki doping soruşturması devam Büyük Britanyalı bisikletçi Froome: "Umarım sözlerimle aşırıya kaçmam ama yarışlara katılmamı engelleyecek bir yasak yok. Yarışmakta bir sakınca görmüyorum"

Hakkındaki doping soruşturması devam eden Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, bu sezon düzenlenecek yarışlarda yer alacağını açıkladı.



İngiliz basınına konuşan Froome, hakkında devam eden soruşturmada henüz bir sonuç çıkmadığını hatırlatarak, "Umarım sözlerimle aşırıya kaçmam ama yarışlara katılmamı engelleyecek bir yasak yok. Yarışmakta bir sakınca görmüyorum." ifadelerini kullandı.



Birçok sporcunun başına buna benzer durumlar gelebileceğini kaydeden 32 yaşındaki bisikletçi, "Konu ben olunca farklı muamele gördüğümü düşünüyorum. Benzer soruşturmalara maruz kalan diğer sporcular, süreç tamamlanana kadar yarışlara katıldı ve bu konular gündeme gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.



Branşının en başarılı isimleri arasında yer alan Froome, bu sezon düzenlenecek yol bisikletinin en prestijli yarışları Fransa, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu'na katılacağını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü de belirtti.



Düzenlenen son beş Fransa Bisiklet Turu'nun dördünden zaferle ayrılan Froome'un, şampiyonluğa ulaştığı 2017 İspanya Bisiklet Turu sırasında doping yaptığı tespit edilmişti.

Astım hastalığı bulunan Froome'un kanında "salbutamol" maddesine rastlanırken, Büyük Britanyalı tenisçi ise söz konusu maddeyi nefes açıcı özelliği nedeniyle tedavi amaçlı kullandığını iddia etmişti.



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), tedavi amaçlı bile olsa kanında öngörülen düzeyin iki katı salbutamol bulunan Froome hakkında doping soruşturması açmıştı. UCI Başkanı David Lappartient ise soruşturma tamamlanana kadar Froome'un yarışlara katılmaması yönünde Büyük Britanyalı bisikletçinin takımı Sky'a geçen ay tavsiyede bulunmuştu.