Futbol dünyasını yasa boğan veda: Joe Thompson kansere yenik düştü

Futbol kariyerinde hem azmiyle hem de ilham veren öyküsüyle tanınan Joe Thompson’dan acı haber geldi. Haber Global'e göre, 36 yaşındaki eski futbolcu, üçüncü kez mücadele ettiği kansere karşı verdiği savaşı kaybederek hayatını kaybetti. Ölüm haberini ilk duyuran kulüp ise kariyerine başladığı Manchester United oldu.

İngiltere'nin Bath kentinde dünyaya gelen Joe Thompson, futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı. Profesyonel olarak adını duyurduğu Rochdale kulübüyle 260 maça çıkan orta saha oyuncusu, 2010 yılında takımı League One’a taşıyan kadronun kilit isimlerinden biri oldu.

En unutulmaz anı ise 2018 yılında geldi. Takımını ligde tutan kritik golü atan Thompson, bu anı “kaderde yazılı bir an” olarak tanımlamıştı. Saha içindeki hırsı kadar, saha dışındaki duruşu ve mücadelesiyle de büyük saygı topladı.

Joe Thompson, futbolculuk kariyeri boyunca iki kez kanseri yenmeyi başardı. Ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında yapılan tetkikler sonucunda dördüncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Tedavi süreci boyunca sosyal medya ve röportajlarında sık sık umut dolu mesajlar paylaşan Thompson, bu kez hastalığına yenik düştü.

MANCHESTER UNITED’TAN DUYGUSAL VEDA

Manchester United, Thompson’ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Joe Thompson'ın vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Genç yaştan itibaren kulübümüzle derin bir bağ kuran sıcakkanlı bir kişilik olan Joe'nun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz onlarla."