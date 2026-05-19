Futbol dünyasının gözü o listelerde! Dünya Kupası kadroları tek tek açıklanıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkeler, 26 kişilik oyuncu kafilelerini kamuoyuna duyurmaya başladı. Toplam 48 takıma ev sahipliği yapacak olan dev organizasyon, 11 Haziran'da başlayacak.
Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde ülkelerin teknik heyetleri listelerini belirledi.
İşte kadrolarını açıklayan takımlar:
TÜRKİYE
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha oyuncuları: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvetler: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
BELÇİKA
Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).
Savunmacılar: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).
Orta saha oyuncuları: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).
Forvetler: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strazburg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).
BOSNA HERSEK
Kaleciler: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Savunmacılar: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarık Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Çelik (Lens)
Orta saha oyuncuları: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
Forvetler: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
BREZİLYA
Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).
Savunmacılar: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).
Orta saha oyuncuları: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).
Forvetler: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).
YEŞİL BURUN ADALARI
Kaleciler: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).
Savunmacılar: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).
Orta saha oyuncuları: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).
Forvetler: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).
HIRVATİSTAN
Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City).
Savunmacılar: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).
Orta saha oyuncuları: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Forvetler: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).
CURAÇAO
Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).
Savunmacılar: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).
Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürih), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).
Forvetler: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Kaleciler: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).
Savunmacılar: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).
Orta saha oyuncuları: Theo Bongonda (Spartak Moskova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).
Forvetler: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).
FRANSA
Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Savunmacılar: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern Münih).
Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbache), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).
Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).
HAİTİ
Kaleciler: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).
Savunmacılar: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).
Orta saha oyuncuları: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).
Forvetler: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).
FİLDİŞİ SAHİLİ
Kaleciler: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).
Savunmacılar: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).
Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).
Forvetler: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).
JAPONYA
Kaleciler: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).
Savunmacılar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Münih), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Kopenhag).
Orta saha oyuncuları: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad).
Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).
YENİ ZELANDA
Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Bournemouth'tan kiralık), Michael Woud (Auckland FC).
Savunmacılar: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).
Orta saha oyuncuları: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).
Forvetler: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).
PORTEKİZ
Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).
Savunmacılar: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).
Orta saha oyuncuları: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).
Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).
İSKOÇYA
Kaleciler: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.
Savunmacılar: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Orta saha oyuncuları: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
Forvetler: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
GÜNEY KORE
Kaleciler: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).
Savunmacılar: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Münih), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Kızıl Yıldız Belgrad), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Avusturya Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah).
Orta saha oyuncuları: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris St-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Kurtlar).
Forvetler: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland).
İSVEÇ
Kaleciler: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).
Savunmacılar: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
Orta saha oyuncuları: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).
Forvetler: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).
TUNUS
Kaleciler: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).
Savunmacılar: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Cenevre), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).
Orta saha oyuncuları: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).
Forvetler: Elias Achouri (FC Kopenhag), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).