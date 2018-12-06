banner999
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Danıştay'dan
Danıştay'dan "türban" kararı
Son bir ayda...
Son bir ayda...
Doğu Anadolu Bölgesi'nde olanlar dikkat!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde olanlar dikkat!

Futbol okulundan Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu

Zonguldak'ta yaşayan Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe Kulübünün altyapısında oynayacak.

Futbol okulundan Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu

Zonguldak'ta yaşayan Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe Kulübünün altyapısına transfer oldu.

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, Bartın'da düzenlenen özel turnuvada kulübün altyapı antrenörleri tarafından beğenilen defans oyuncusu Mustafa'nın, İstanbul'da 3 günlük bir denemenin ardından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olduğunu söyledi.

Mustafa Baydan'ın gelecekte Türk futbolunda söz sahibi olacak yeteneğe sahip olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Bartın'daki turnuvada Fenerbahçe Kulübü altyapı antrenörlerimiz tarafından beğenilen Mustafa, İstanbul'a davet edildi. Burada da 3 günlük denemenin ardından kulübümüzün altyapısına transfer oldu. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Mustafa'nın çalışma azmi ve yeteneğiyle gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacağına inanıyorum."

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu antrenörleri ve oyuncuları, Mustafa Baydan için veda programı düzenledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #zonguldak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.