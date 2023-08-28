Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcuları!
Futbol tarihinde gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncular tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.Bizde bu haberimizde en çok gol atan futbolcular arasında ilk 5 'e yer verdik .İşte o isimler...
Macar futbolcu Ferenc Puskas 729 golle futbol tarihinin en çok gol atan 5.futbolcusudur.Kendisi maç ve gol oranına bakıldığında en iyi golcülerden biri olarak bilinir.Macar futbolunun simglerindendir.
Brezilyalı golcü Romario'nun adı babasının en sevdiği iki şehir olan Roma ve Rio'nun birleşiminden oluşmaktadır.Romario 753 golle tarihin en golcü oyuncuları arasına ismini altın harflerle yazdırmıştır.
Brezilyalı golcü Pele, Ronaldo ve Messi olmayana kadar tarihin en golcü oyuncusuydu.Ancak Messi ve Ronaldo'nun gelmesiyle listede kendimne 3.sırada yer buldu.765 golle tarihin en golcü futbolcularından biridir.
Arjantinli dünya yıldızı Messi, Ronaldo'dan sonra tarihin en golcü oyuncusudur.Asist sayılarıda bi hayli fazladır.Lionel Messi 807 golle tarihin en golcü 2. oyuncusudur.