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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Hatayspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2
Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0


Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)








 


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #görünüm #TFF 1. Lig
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