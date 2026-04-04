Futbolcu İsmail Yüksek hakkındaki bahis soruşturmasında takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada futbolcu İsmail Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

Futbolcu İsmail Yüksek hakkındaki bahis soruşturmasında takipsizlik kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada futbolcu İsmail Yüksek'in dosyası karara bağlandı. Savcılık makamı, iddialar üzerine başlattığı hukuki incelemeleri tamamlayarak Yüksek hakkında takipsizlik kararı verdi.

Soruşturma kapsamında dosyadaki iddialar detaylı bir şekilde incelendi. Savcılık, yürütülen sürecin ardından "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi.

BAHİS VE KUPON İDDİALARINA DAİR DELİL BULUNAMADI

Verilen takipsizlik kararının metninde, soruşturma neticesinde ulaşılan bulgular paylaşıldı. Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı ifade edildi.

Savcılık ayrıca, futbolcunun yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı bilgisini de dosyaya kaydetti.

Başsavcılık duyurdu: Ankara merkezli 8 ilde et fiyatları ve bozuk gıda operasyonuBaşsavcılık duyurdu: Ankara merkezli 8 ilde et fiyatları ve bozuk gıda operasyonuGündem
İran'dan Müslüman ülkelere "uyanık olun" çağrısı! ABD elçiliği vuruldu, İran "siyonist tuzağı" dediİran'dan Müslüman ülkelere "uyanık olun" çağrısı! ABD elçiliği vuruldu, İran "siyonist tuzağı" dediDünya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi
Belediye binasına silahlı saldırı! Belediye binasına silahlı saldırı!