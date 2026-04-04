Futbolcu İsmail Yüksek hakkındaki bahis soruşturmasında takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada futbolcu İsmail Yüksek'in dosyası karara bağlandı. Savcılık makamı, iddialar üzerine başlattığı hukuki incelemeleri tamamlayarak Yüksek hakkında takipsizlik kararı verdi.

Soruşturma kapsamında dosyadaki iddialar detaylı bir şekilde incelendi. Savcılık, yürütülen sürecin ardından "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi.

BAHİS VE KUPON İDDİALARINA DAİR DELİL BULUNAMADI

Verilen takipsizlik kararının metninde, soruşturma neticesinde ulaşılan bulgular paylaşıldı. Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı ifade edildi.

Savcılık ayrıca, futbolcunun yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı bilgisini de dosyaya kaydetti.