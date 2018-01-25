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Futbolculardan Mehmetçik için dua

Bölgesel Amatör Lig Takımı Yeni Amasyasporlu futbolcular ve teknik heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı açıp Mehmetçik için dua etti

Futbolculardan Mehmetçik için dua

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Yeni Amasyasporlu futbolcular, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı açıp Mehmetçik için dua etti.

Yeni Amasyaspor, hafta sonu ligde Görelespor ile yapacağı maç için kulüp tesislerinde toplandı. Antrenman öncesi sahada Türk Bayrağı açan futbolcular ve teknik heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdi.

Teknik direktör Osman Bozkurt, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ve sınır boylarında, kışlalarında nöbet tutan Mehmetçiklerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, "Antrenman öncesi Afrin'deki askerlerimiz için dua ettik. Onların ayaklarına taş değmesin. Allah devletimize milletimize yardımcı olsun. Biz de burada canıgönülden onları destekliyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Ali Karaağaç da Afrin'e giden askerlere dua ettiklerini belirterek, "Rabbim inşallah kabul eder. Onların hepsi bu vatanın evladı. Gönül ister ki biz de onlarla hep beraber savaşalım ama herkesin yapacağı görevler var. Bizim için zor, herkes için zor, özellikle anneler için, gidenlerin hepsi ana kuzusu. Rabbim onları muvaffak etsin, hepsini korusun inşallah." ifadelerini kullandı.

Asker selamı veren Yeni Amasyaspor'un Nijeryalı futbolcusu Gideon Adinoy Sani de Türk askerini kendi askerleri gibi benimsediğini ifade ederek, "Afrin'deki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Yeni Amasyasporlu futbolcular, Mehmetçik için dua ettikten sonra 2 saat süren antrenmanı ısınma hareketleri ve tek kale maç yaparak tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya #Bölgesel Amatör Ligi #Yeni Amasyaspor
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