Futbolda "ara transfer" dönemi başladı: Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, futbol dünyasında heyecanla beklenen süreç resmen başladı.

2025-2026 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi, yani bilinen adıyla "ara transfer" dönemi için start verildi. Bugünden itibaren kulüpler, eksik mevkilerini güçlendirmek veya kadro planlamasında değişikliğe gitmek için resmi işlemleri gerçekleştirebilecek.

SÜREÇ 6 ŞUBAT'TA TAMAMLANACAK

Federasyonun belirlediği takvime göre, ikinci transfer ve tescil dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Takımların bu tarihe kadar anlaşmaya vardıkları futbolcuların lisans işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

YAZ DÖNEMİ EYLÜL'DE BİTMİŞTİ

Sezonun genel planlaması kapsamında birinci transfer ve tescil dönemi ise yaz aylarında gerçekleştirilmişti. 30 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonu, kulüplerin yoğun mesaisinin ardından 12 Eylül tarihinde tamamlanmıştı.