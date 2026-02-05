Futbolda "bahis ve şike" depremi: 52 sanık hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına yönelik soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan 46 sayfalık iddianamede, aralarında Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, teknik direktörler ve futbolcuların da bulunduğu 5’i tutuklu 52 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında "şike ve teşvik primi" suçundan 1,5 yıldan 4,5'er yıla kadar hapis ve 30 biner lira adli para cezası istendi. Ayrıca sanıkların ceza almaları durumunda spor kulüpleri ve federasyonların yönetim organlarında görev yapmalarının yasaklanması talep edildi. Dosyada Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor ise "malen sorumlu" olarak kaydedildi.

BAHİS ŞİRKETLERİNDE "BERABERLİK" ALARMI

İddianameye göre olay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan Ankaraspor-Nazillispor müsabakasında gerçekleşti. Maç öncesi ve sırasında küresel bahis piyasalarında tespit edilen olağan dışı hareketlilik soruşturmanın fitilini ateşledi.

Raporda, bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine dair yoğun bahis girişi nedeniyle oranları erkenden kapattığı vurgulandı. Bahis platformu Betfair'de beraberlik üzerine düzensiz ciro seviyelerinin gözlemlendiği, bu durumun maçın sonucunun usulsüz bahis kazançları için önceden kurgulandığına dair "açık ve güçlü kanıt" olduğu belirtildi. Hakem raporlarına göre ise maçta kart gösterilmediği, penaltı veya kritik bir kararın verilmediği, oyunun doğal akışına aykırı bir sakinlikte geçtiği ifade edildi.

"HER YERDE KONUŞUYORMUŞSUN MAÇI BAĞLADIM DİYE"

Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtları ve dijital materyal incelemeleri, şike anlaşmasını gözler önüne serdi. Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya’nın maç günü ve öncesinde yoğun telefon trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

İddianameye giren mesajlaşmalarda, Nazilli Başkanı Şahin Kaya'nın, eski başkan Hasan Güney’e, "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı." şeklinde mesaj attığı belirlendi. Hasan Güney'in ise Kaya'yı, "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı." sözleriyle uyardığı kayıtlara geçti. Maçın ardından Güney’in, Katipoğlu’na gönderdiği "Hayırlı olsun." mesajının ekran görüntüsünü Şahin Kaya’ya ilettiği de deliller arasında yer aldı.

Anlaşmanın, Katipoğlu’nun akrabası olan sanık Abdurrahman Karataş üzerinden sağlandığı ve tarafların maçın berabere bitmesi konusunda uzlaştığı vurgulandı.

GOL ATMA AMACI TAŞIMAYAN PASLAŞMALAR

Bilirkişi raporları, sahadaki oyunun futbolun doğal akışına aykırı olduğunu teknik verilerle ortaya koydu. Raporda, her iki takımın da birbirine baskı kurmadığı, zaman geçirmek amacıyla sürekli kaleciye veya defansa geri pas yapıldığı ve gol atma amacı taşımadıkları belirtildi. Maçın en dikkat çekici anı ise Nazillispor oyuncusu Tibet Öniz’in 88. dakikada topla buluştuğu pozisyonda yaşandı. Öniz’in tehlike yaratabilecek bir koşu yapması üzerine Ankarasporlu futbolcuların kendisine belirgin bir şekilde tepki gösterdiği, oyuncunun da kaybettiği topu kazanmak için çaba sarf etmediği rapora yansıdı. Teknik direktörlerin ise şike anlaşmasına uygun olarak kadroda olağan dışı değişikliklere gittiği, oyuna müdahale etmeyerek kurgulanan sonucun gerçekleşmesine katkı sağladıkları ifade edildi.

Müsabakanın önceden planlandığı şekilde 0-0 bitmesiyle Ankaraspor play-offlara kalmayı garantilerken, Nazillispor ligde kalmayı kesinleştirdi. Bu sonuçla birlikte ligin bitimine bir hafta kala Zonguldakspor’un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Savcılık; Ali Kırca, Muhammet Emre Erkan, İbrahim Kırdemir, Alican Çakmak ve Serdar Ateş hakkında takipsizlik kararı verirken, yaşı 18'den küçük olan iki şüphelinin dosyasını ayırdı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.