UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme ihtimali bulunuyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 24 ülke milli takımı katılacak. 21 Mart-19 Kasım 2019'da yapılacak EURO 2020 elemeleri grup maçları sonunda 10 grupta ilk 2 sırada yer alacak toplam 20 ülke, şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazanacak. Diğer 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek.



EURO 2020'ye katılmak için elemelerde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi vasıtasıyla da şampiyonada yer alma şansı devam ediyor.



Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde yer alacak.



A ve B Ligi'nden EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılan takım sayısının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek.



UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B Ligi grup birinci ve ikincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu B Ligi grup üçüncülerinin umutlarının sürmesini sağlayacak.



Türkiye, grubunu sonuncu bitirerek ligden düşmesine rağmen A ve B Ligi play-off mücadelesinde yer alarak UEFA Uluslar Ligi vasıtasıyla da Avrupa Şampiyonası'na katılabilir.



Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.



Bu ihtimal dışında A Ligi'nde yer alan 12 takımın 8'den fazlasının doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılması durumunda ise A Ligi'nde play-off oynayacak 4 takıma B Ligi'nden takviye yapılacak ve Türkiye'nin de play-off mücadelesinde yer alma şansı doğacak.



Uluslar Ligi



Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele ediyor. C Ligi'nde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterirken D Ligi'nde ise dört grupta dörder ülke yer alıyor.



Hazırlık maçlarının yerini alması ve elemeleri geçemeyen takımların da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmesi amacıyla bu organizasyon düzenleniyor.



UEFA Uluslar Ligi, 2020 Avrupa Şampiyonası'na elemeler vasıtasıyla gidemeyen ülkeler için alternatif bir organizasyon olarak yer alıyor ve bu lig sayesinde farklı bir rota üzerinden Avrupa şampiyonalarında görece daha güçsüz birkaç takımın da yer alma şansı doğuyor.



UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinden toplam 16 takım, play-off'lara kalacak. Her ligin play-off'ları sonrasında EURO 2020'ye katılacak 4 takım belirlenecek.



Uluslar Ligi'nde gruplardaki maçların bitmesinin ardından EURO 2020 Elemeleri'nin kura çekimi 2 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek. Grupların belirlenmesinden sonra Mart 2019'da başlayacak EURO 2020 Elemeleri, Kasım 2019'da tamamlanacak. Elemeler sonrası 20 takım, EURO 2020'ye gidecek.



Kalan 4 ülke ise Mart 2020'de oynanacak Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.



Uluslar Ligi şampiyonluğu



UEFA Uluslar Ligi'nde en üst lig olan A Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.



Bu 4 ülkeden biri, ilk kez düzenlenen organizasyonda 9 Haziran 2019'da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşacak.



C Ligi



Bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde kendisine göre daha kolay rakiplerle karşılaşacak Türkiye'nin, tekrar B Ligi'ne çıkma şansı da yüksek gözüküyor.



Türkiye ile Slovakya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti de C Ligi'ne düşen ülkeler oldu. Türkiye'yi C Ligi'nde ise Macaristan, Bulgaristan ve Romanya gibi bu düzeyde takımlar bekliyor.



Türkiye, bir sonraki organizasyonda C Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda ise UEFA Uluslar Ligi play-off'ları vasıtasıyla bu şampiyonaya katılma şansı yakalayabilir.