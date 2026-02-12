Futbolda devrim gibi karar: O ülkede beraberlik kaldırıldı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League) yönetimi, 2026 geçiş sezonu için radikal bir karara imza attı. Futbolda beraberlik kavramını kaldıran yeni formatta, eşitlik durumunda kazananı penaltı atışları belirleyecek ve kaybeden takım da puan alabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbolda devrim gibi karar: O ülkede beraberlik kaldırıldı!
Yayınlanma:

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League) yönetimi, 2026 yılında uygulanacak geçiş sezonuna ilişkin devrim niteliğinde kararlar aldı. Yeni turnuva formatında maçların beraberlikle sonuçlanmayacağı, 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidileceği açıklandı.

UZATMA YOK, DOĞRUDAN PENALTI ATIŞLARI

Alınan karara göre, 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. J. League yönetimi, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı.

"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Penaltı atışlarına giden takımlardan kazanan 2 puan, kaybeden ise 1 puan alacak.

Yeni puanlama cetveli şu şekilde belirlendi:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal Süre Mağlubiyeti: 0 Puan

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, bu uygulamanın milli takım düzeyindeki yansımalarına dikkat çekildi. Özellikle uluslararası turnuvalarda seri penaltı atışlarının belirleyici rol oynadığı vurgulanırken, Japon oyuncuların bu format sayesinde rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

UYGULAMA ŞUBAT 2026'DA BAŞLIYOR

Söz konusu kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş dönemini kapsayacak. Uygulamanın tam sezon sürecek olan 2026-2027 lig takvimine dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?Ekonomi
Akaryakıta zam geldi! İşte 12 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi! İşte 12 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
japonya
Günün Manşetleri
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Yeni bakanlara destek, CHP'ye sert tepki
Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik!
Mustafa Çiftçi görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı
Ayşe Barım hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Depremzedeler faizsiz fiyatla ev sahibi olacak
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek
Sahte kimlikle kredi çeken çete çökertildi
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Meslektaşından akılalmaz zorbalık! Fizik öğretmeni feci şekilde yandı Meslektaşından akılalmaz zorbalık! Fizik öğretmeni feci şekilde yandı