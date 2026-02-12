Futbolda devrim gibi karar: O ülkede beraberlik kaldırıldı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League) yönetimi, 2026 yılında uygulanacak geçiş sezonuna ilişkin devrim niteliğinde kararlar aldı. Yeni turnuva formatında maçların beraberlikle sonuçlanmayacağı, 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidileceği açıklandı.

UZATMA YOK, DOĞRUDAN PENALTI ATIŞLARI

Alınan karara göre, 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. J. League yönetimi, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı.

"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Penaltı atışlarına giden takımlardan kazanan 2 puan, kaybeden ise 1 puan alacak.

Yeni puanlama cetveli şu şekilde belirlendi:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal Süre Mağlubiyeti: 0 Puan

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, bu uygulamanın milli takım düzeyindeki yansımalarına dikkat çekildi. Özellikle uluslararası turnuvalarda seri penaltı atışlarının belirleyici rol oynadığı vurgulanırken, Japon oyuncuların bu format sayesinde rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

UYGULAMA ŞUBAT 2026'DA BAŞLIYOR

Söz konusu kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş dönemini kapsayacak. Uygulamanın tam sezon sürecek olan 2026-2027 lig takvimine dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.