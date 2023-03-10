Futbol'da dünkü maçlarda temsilcilerimizin Avrupa karnesi

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor - Amedspor maçında birçok olay yaşanmıştı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı maçla ilgili kararlarını açıkladı.



Bursaspor'a 9 maçlık seyircisiz oynama ve saha olaylarına karışan görevlilere 90 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli olaylardan 326.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Dün akşam temsilcilerimizin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde Sevilla ile karşı karşıya gelirken, Başakşehir ile Gent ve Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya geldi.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sarı lacivertliler Sevilla'ya konuk oldu. Özellikle ilk yarıda birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibinin golü, 69. dakikada Antonin Barak'tan geldi. Yiğidolar turu Sivas'a bıraktı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir iç sahada oynayacağı maç için avantajı kaptı.



Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde aldıkları sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini etkileyecek.