İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 242. rekabete sahne olacak, "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde istatistikler Katalan takımını favori gösteriyor

Santiago Bernabeu Stadı'nda 2 Mart'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Barcelona 57 puanla lider, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada yer alıyor.



Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi.



Barcelona rakibine karşı özellikle son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla aradaki galibiyet farkını kapatmayı başardı. Her iki takım arasında şimdiye kadar oynanan 241 resmi maçta Real Madrid ve Barcelona'nin birbirlerine karşı 95'er galibiyeti bulunurken, 51 maç beraberlikle sonuçlandı. İstatistiklerde 2000 yılından bu yana alınan sonuçlarda ise Barcelona'nın 22, Real Madrid'in 18 galibiyet aldığı, 16 karşılaşmanın da beraberlikle bittiği görüldü.



El Clasico'da bu zamana kadar 801 gol atılırken, bunun 403'ü Real Madrid, 398'i de Barcelona tarafından kaydedildi.



Diğer yandan El Clasico tarihinde en fazla gol atan futbolcu sıralamasında 26 golle Lionel Messi ilk sırada yer alıyor. Arjantinli futbolcunun gerisinde 18'er golle Alfredo Stefano ve sezon başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo bulunuyor.



İki takımın mevcut kadrolarına göre El Clasico maçlarında en fazla forma giyen futbolcularda Real Madrid'de Sergio Ramos (42 maç), Barcelona'da ise Lionel Messi (41 maç) isimleri öne çıkıyor.



Ekonomik gelirde Real Madrid, kadro değerinde Barcelona önde

Real Madrid ve Barcelona kulüpleri futbol dünyasının ekonomik anlamda iki büyük gücü olarak da dikkatleri üzerinde topluyor.



Transfermarkt, Deloitte Money League ve Brand Finance'ın verilerine göre televizyon canlı maç yayınları, maç hasılatı, ticari anlaşmalar, forma ve hediyelik eşya satışı ve sponsorlar olarak her iki kulübün gelirlerine bakıldığında Real Madrid yılda 750,9 milyon avro, Barcelona ise 690,4 milyon avro kasasına koydu.



Kadrolarındaki futbolcuların değerlerine bakarak yapılan kıyaslamada ise Barcelona kulübünün üstünlüğü bulunuyor.



Katalan ekibinin futbolcularının toplam değeri 1 milyar 170 milyon avro iken, Arjantinli Lionel Messi en pahalı (160 milyon avro), Belçikalı defans oyuncusu Thomas Vermaelen de en ucuz (2 milyon avro) futbolcu olarak dikkati çekiyor.



Kadrosundaki futbolcuların toplam değeri 973,8 milyon avro olan Real Madrid'de futbolcularından en pahalıları Gareth Bale, Toni Kroos ve Marco Asensio (80 milyon avro) olurken, en ucuz oyuncu ise 3. kaleci Luca Zidane (300 bin avro).



Valverde, 7 El Clasico'da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı

Öte yandan, teknik direktörler açısından bakıldığında, 2017 Haziran ayında Katalan takımın başına geçtikten sonra toplam 7 El Clasico maçına çıkan Ernesto Valverde, 3 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı.



Barcelona'ya gelir gelmez 2017 Ağustos ayında oynanan İspanya Süper Kupası'ndaki iki maçı kaybeden (Nou Camp'ta 3-1, Santiago Bernabeu'da 2-0) Valverde, daha sonra Real Madrid'e karşı hiç yenilgi almadı.



Valverde, Barcelona teknik direktörü olarak 100 resmi maça çıkarken, sahadan 68 galibiyet, 23 beraberlik ve 9 yenilgi ile ayrıldı. Valverdeli Barcelona, 100 maçta toplam 241 gol atarken, bunun yüzde 54'e yakınını Lionel Messi (78) ve Luis Suarez (50) kaydetti.



Real Madrid teknik direktörü olarak 31 Ekim'den bu yana takımın başında bulunan Santiago Solari ise 29 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Arjantinli teknik direktör, Kral Kupası yarı finalinde iki kez karşılaştığı Barcelona karşısında 1 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.



İLGİNÇ İSTATİSTİKLER



Real Madrid ve Barcelona ile ilgili öne çıkan diğer istatistikler şöyle sıralanıyor:



- İlk Real Madrid-Barcelona maçı 13 Mayıs 1902 tarihinde Castellana Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı Katalan ekibi 3-1 kazandı.



- Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlar için "El Clasico" adlandırması 1990'ların sonundan bu yana kullanılıyor. Bu ifadenin nereden çıktığı ile ilgili hiçbir resmi kaynak bulunmazken, Arjantin'in iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçlar için çok daha öncesinden "Superclasico" ifadesi kullanıldığı biliniyor.



- El Clasico tarihinde ilk golü 13 Mayıs 1902'deki maçta Barcelona'nın Alman futbolcusu Udo Steinberg Werle attı.



- El Clasico tarihinde en farklı galibiyet, 13 Haziran 1943'te General Kupası'nda (şimdiki Kral Kupası) Madrid'de oynanan maçta alındı. Real Madrid, bu karşılaşmada Barcelona'ya 11-1 yendi.



- La Liga'da Real Madrid 27, Barcelona da 15 kez gol kralı çıkardı.



- Her iki takım bu zamana kadar 7 kez Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelirken, bunlardan 4'ü Real Madrid 3'ünü de Barcelona kazandı.



- İspanya Süper Kupası'nda 6 kez El Clasico oynandı. Bu maçlardan 5'ini Real Madrid, 1'ini de Barcelona kazandı.



- Her iki takımın ulusal ve uluslararası alanda önemli turnuvalarda toplam 90 kupası var.



Real Madrid: 33 lig şampiyonluğu, 19 Kral Kupası, 10 İspanya Süper Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 7 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası (şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi), 1 Lig Kupası(1982-1986 yılları arasında oynandı) , 1 Eva Duarte Kupası (1947-1953 yılları arasında oynandı)



Barcelona: 25 lig şampiyonluğu, 30 Kral Kupası, 13 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 2 Lig Kupası, 3 Eva Duarte Kupası.