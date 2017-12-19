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Futbolda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan 2018-2019 sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play başvuru dosyası, yürürlüğe girdi .

Futbolda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play süreci başladı

Futbolda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play süreci başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018-2019 sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Başvuru Dosyası, federasyonun internet sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Sportif, altyapı, mali, hukuki ve idari açıdan kulüplerin daha sağlam ve şeffaf hale getirilmesini amaçlayan sistem, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. ve 2. liglerde yer alan takımlara uygulanacak.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ayında kulüplerin başvuruları değerlendirilecek ve en geç mayıs ayının 10. gününde UEFA ve ulusal lisans kararları açıklanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fair play #Türkiye Futbol Federasyonu
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